Між раундами у своєму кутку рингу Олександр Усик не лише відпочиває та вислуховує поради свого коуча, а й має певну традицію. Боксер є дуже релігійною людиною, тому у його кутку завжди є хрест.

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Чому Усику заборонили цілувати хрест

Перед кожним наступним раундом український боксер цілує хрест та вступає у бій.

Однак у реванші проти Тайсона Ф'юрі ця релігійна традиція буде зупинена. Було припущення, що насправді замість хреста Усик брав до рота інгалятор, аби поповнити запас кисню між раундами. Однак це безглузде припущення швидко розвіяла команда Олександра Усика.

Українська команда довела, що це насправді хрест, а не інгалятор. Адже Усик перемагає лише за спортивним правилом.

Але команда "Циганського короля" все одно вирішила заборонити використовувати хрест Усику між раундами у реванші 21 грудня, повідомляє 24 Канал із посиланням на GB News. Олександр зможе брати до рота лише пляшку з водою.

Цікаво, що команда Усика вимагала поголити бороду Ф'юрі. Але Тайсону дозволили битись із густою та великою бородою.

Зверніть увагу! Реванш Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 01:00 ночі 22 грудня за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію вогняного бою.

Нагадаємо, що перший бій був за Усиком. У травні Олександр оформив звитягу за роздільним рішенням суддів, завдавши Ф'юрі першої поразки у кар'єрі.