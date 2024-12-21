Олександр Усик з'явився на території арени першим. Тайсона Ф'юрі ще немає на Kingdom Arena, інформує 24 Канал із посиланням на DAZN.

До теми Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція грандіозного реваншу

Усик вже на арені

Український боксер приїхав на арену із щасливою іграшкою, яка мандрує разом з Олександром вже не перший раз. Це переможний віслюк, який Усику подарувала його донька Єлизавета. Вона подарувала свою улюблену іграшку батьку ще перед боєм проти Ентоні Джошуа. Від того моменту віслюк Іа став справжнім талісманом титулованого боксера.

Відео прибуття на арену Усика

Нагадаємо, що в першому бою Усик здолав Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Тому в Тайсона є велике бажання взяти реванш в українця.

Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 01:00 ночі 22 грудня за київським часом.