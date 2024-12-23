В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.

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Звернення Усика до шанувальників

Олександр поділився відео з літака, де він дякує вболівальникам за підтримку. На обличчі чемпіона видніються також невеличкі наслідки після ударів Ф'юрі.

Дорогі друзі, всім хорошого дня. Це чудова перемога, хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви. Слава Україні,

– сказав Олександр у відео.

Звернення боксера до фанатів: дивіться відео

Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа.