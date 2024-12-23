В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на DAZN.
Читайте також "Віддав ініціативу": ексчемпіон світу прокоментував реванш Усик – Ф'юрі
Хто може стати суперником Усика
Ексчемпіон світу вважає, що якщо Усик хоче повернутися у крузервейт, то ідеальним суперником для нього буде Джей Опетая.
У мене є бій для Усика і це проти Джея Опетаї. У цього хлопця хороші руки і він приносить роботу ніг, молодість, силу, впевненість. Це той бій, який слід організувати,
– сказав Серхіо Мора.
Нагадаємо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик погодився на реванш з Даніелем Дюбуа.