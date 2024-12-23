Судді віддали перемогу Олександру Усику одностайним рішенням – 116:112. Після бою почали різнитись думки щодо звитяги українського чемпіона у поєдинку з "Циганським королем".
Читайте також Дворазовий чемпіон світу закликав Усика завершити кар'єру та порівняв його з легендою боксу
Хан про реванш Усик – Ф'юрі
Британський боксер Амір Хан прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі. Ексчемпіон світу WBA та IBF у першій напівсередній вазі вважає, що інший результат був би більш справедливим.
Хан зазначив, що у цьому запеклому поєдинку могло статись будь-що, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing on TNT Sports.
Як на мене, Тайсон, можливо, трохи віддав ініціативу під кінець, але, на мою думку, нічия була б непоганим результатом,
– сказав Хан.
Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі також не погодився з рішенням суддів. Британець вважає, що він, як і у першому поєдинку, переміг Олександра Усика.