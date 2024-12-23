Усі три судді одностайним рішенням віддали перемогу Олександру Усику – 116:112. Звитяга над "Циганським королем" доводить, що українець по праву має звання "Беззаперечного".

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Що Околі думає про Усика

Дворазовий чемпіон світу Лоуренс Околі поділився думками щодо Олександра Усика, повідомляє 24 канал з посиланням на BoxNation.

Британець вважає, що український боксер має завершити кар'єрі, щоб залишитись непереможеним.

Усик, просто заверши кар'єру, зроби це, як Леннокс Льюїс, піди на піку, і твою спадщину буде захищено. Є зараз багато молодих супертяжів, які можуть тебе зачепити, ти переміг усіх топових суперників,

– сказав Околі.

Нагадаємо, що Олександр Усик після поєдинку проти Тайсона Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.

Зазначимо, що Володимир Кличко також дав пораду українському чемпіону щодо реваншу з британським боксером.