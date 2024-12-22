Вперше в історії боксу на поєдинку був присутній суддя зі штучним інтелектом. Він віддав перемогу українському чемпіону у реванші проти Ф'юрі, повідомляє 24 канал.

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Оцінка для Усика від ШІ

З'явився рахунок реваншу між українським чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі від судді зі штучним інтелектом.

Технологічний суддя віддав перемогу українському боксеру з рахунком 118:112. Цей рахунок жодним чином не вплинув на офіційне рішення суддів реваншу Усик – Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі завдяки одностайному рішенню суддів – 116:112. Британський претендент попри всі балачки не відправив українця в нокаут.