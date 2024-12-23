Судді одноголосним рішення віддали перемогу Олександру Усику у поєдинку з "Циганським королем". Після тріумфу український чемпіон прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.

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Кличко про реванш Усик – Дюбуа

Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував рішення Олександра Усик прийняти виклик від Даніеля Дюбуа.

Колишній чемпіон світу дав пораду непереможному українському боксеру, повідомляє 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Я не думаю, що Усику зараз потрібний реванш проти Дюбуа. Це моя думка, адже Олександр уже побив усіх,

– cказав Кличко.

Зазначимо, що після поєдинку Олександр Усик розповів про єдиного боксера, якого не зможе перемогти у своїй кар'єрі.

Довідка. Олександр Усик у 2023 році переміг Даніеля Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Поєдинок відбувся у польському Вроцлаві.

Український чемпіон також зустрівся з військовими, які підтримували його у бою проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді.