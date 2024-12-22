Судді одностайно визнали Олександра Усика переможцем поєдинку проти "Циганського короля". Звитяга боксера стала вкрай важливою у непростий час для українського народу.

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Реакція українців на перемогу Усика

Після запеклого протистояння "Kingdom Arena" у мережі з'явилось відео з реакцією українців на перемогу Олександра Усика. Допис зібрав вже більше, ніж мільйон переглядів, повідомляє 24 канал.

Бурхлива реакція українців на перемогу Усика:

Зазначимо, що після бою Олександр Усик назвав боксера, якого ніколи не зможе перемогти. Чемпіон світу у надважкій вазі також відреагував на слова промоутера Ф'юрі щодо незаслуженої перемоги.