На відміну від першого бою у реванші Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Проте Тайсон Ф'юрі та його команда не погодилися з таким підсумковим результатом поєдинку, пише 24 Канал.

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Баффер: Бій міг скластися в будь-який бік

Легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер у коментарі BoxNation поділився враженнями від реваншу. На думку американця, бій між Усиком та Ф'юрі був досить близьким.

У всіх суддів вийшов однаковий рахунок, хоча були відмінності в окремих раундах. Але я вважаю, що це був більш близький бій. Можливо, він навіть міг скластися в будь-який бік,

– зазначив Баффер.

Відомий конферансьє у світі боксу також виділив сильні сторони обох боксерів.

"Я думаю, що Ф’юрі більш активно працював джебом. У Тайсона хороші двієчки. Оглядаючись назад, можливо, йому слід частіше їх викидати. Він використовував свої габарити і розмах рук.

Усик зараз немов машина, у нього просто велика батарейка, яка ніколи не розряджається", – розповів Баффер.

Зазначимо, що колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс був більш категоричним у своїх висновках. Він назвав заслуженою перемогу українського чемпіона. А от велетень Ф'юрі не був надто переконливим.