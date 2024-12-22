Цього разу Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів – тричі 116:112. Українець захистив свої чемпіонські пояси у реванші проти "Циганського короля".

Цікаво Усик – Ф'юрі: відомо, хто викинув більше ударів у реванші

Враження Льюїса від реваншу

Другу "битву століття" відвідало чимало зіркових гостей, серед яких у перших рядах сидів легендарний боксер Леннокс Льюїс. Колишній абсолютний чемпіон поділився першими враженнями від реваншу в Ер-Ріяді, пише 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

Усик переміг заслужено. Це був хороший бій. Я хотів би бачити Тайсона трохи агресивнішим і щоб він більше йшов на Усика. Він виграв перший бій, тому Тайсон мав йти за ним і переконатися, що виграє другий. Ф'юрі відчуває, що виграв бій, я думав, що він міг би зробити більше. Усик кілька разів гарно влучив йому по корпусу. На це дивилися суддів,

– заявив Льюїс.

Нагадаємо, що Леннокс Льюїс був у тренувальному таборі Усика, де українець готувався до реваншу. Саме Усик у травні 2024 року став першим "абсолютом" у хевівейті із 1999-го року після Льюїса. Однак у червні свідомо віддав пояс IBF та втратив статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.