Цього разу Олександру Усику вдалось перемогти Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів. Одразу троє суддів однаково підрахували точні удари – тричі 116:112.

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Якою є статистика реваншу

Українському боксеру вдалось успішно захистити свої чемпіонські пояси.

Після поєдинку з'явились підрахунки суддів та статистика реваншу, повідомляє 24 Канал із посиланням на CompuBox.

Згідно з нею, Ф'юрі викинув більше ударів у бік суперника, але Усик більше попадав по Тайсону. Із 509 викинутих ударів Тайсона влучними були лише 144. Натомість Усик викинув 423 удари, але 179 були із них точними.

На рахунку Усика 211 джебів, із яких 73 – точні. А от силових ударів у статистиці українця – 212 (106 точних). У "Циганського короля" 252 джеби, які він так полюбляє викидати, але лише 44 дістались цілі. Також в його активі 257 силових ударів (100 влучних).



Статистика реваншу Усик – Ф'юрі / Фото CompuBox

Цікаво, що на ринзі Тайсон відмовився від будь-яких коментарів. Натомість у роздягальні заявив, що був впевнений у більшій кількості виграних раундів, аніж це підрахували судді.