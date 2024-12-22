Якщо перший бій, який відбувся 18 травня, закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням, то реванш був повністю на користь Олександра. Українець переміг Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів – тричі 116:112, передає 24 Канал.

Варто побачити Усик – Ф'юрі: суддівські записки реваншу

Хайлайти реваншу

Усик не лише записав у свій актив другу поспіль перемогу над британцем, а й захистив свої чемпіонські пояси.

Відеоогляд реваншу Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що після оголошення результатів Усику прямо на ринзі кинули виклик. Зробив це чинний чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа. Українець прийняв його та попросив шейхів організувати двобій проти Дюбуа, якого Олександр вже перемагав.

Цю перемогу над Ф'юрі Усик присвятив своїй матері та усім матерям України. Тайсон пішов із рингу без коментарів.