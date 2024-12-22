Уболівальники знову побачили 12-раундовий двобій від Усика та Ф'юрі. Але цього разу суддівські підрахунки були одностайними на користь Олександра, пише 24 Канал.

Варте уваги Усик зворушливо присвятив перемогу над Фʼюрі своїй матері та усім матерям України

"Циганський король" вирішив промовчати

Після оголошення результатів Усик подякував своїй родині за підтримку та присвятив свою перемогу своїй матері та усім матерям України.

А от глядачі реваншу не почули ні слова із рингу від Тайсона Ф'юрі. "Циганський король" відмовився від коментарів та пішов із рингу.

Нагадаємо, що у першому бою Ф'юрі програв за роздільним рішенням, а у реванші Усик вже повноцінно перебоксував балакучого британця. Слова "Циганського короля" про нокаут для українця так і залишились гучними балачками.