Боксери видали феноменальний за драматизмом реванш в Ер-Ріяді. Знову усі 12 раундів у виконанні Усика та Ф'юрі, але суддівські записки були одностайними на користь українського чемпіона – тричі 116:112, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси

Кому присвячена перемога Усика

Напередодні бою Усик не став відповідати на запитання, кому присвятить свою можливу перемогу. У своїй промові після переможного реваншу Олександр згадав свою родину, а другу перемогу над Тайсоном українець присвятив людині, яка подарувала йому життя – мамі.

Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживаю і нервує. І всім матерям України,

– сказав Усик після звитяги.

Нагадаємо, що після першої перемоги над Ф'юрі Усик пригадав свого батька та присвятив йому цю звитягу.

Усик не лише вдруге у 2024-му році переміг Ф'юрі, а й провів успішний захист своїх чемпіонських поясів.