Боксери вдруге у 2024-му році провели повний 12-раундовий двобій, у якому вдруге тріумфував Усик. Якщо перший бій закінчився перемогою українця за роздільним рішенням суддів, то у реванші звитяга Олександра була одностайною – тричі 116:112.

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Як рахували судді реваншу

Згодом з'явилось фото усіх підрахунків суддів, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.



Записки суддів реваншу Усик – Ф'юрі / Фото Queensberry Promotions

Нагадаємо, що після оголошення фінальних результатів на ринг підійнявся Даніель Дюбуа та кинув виклик українцю. Усик його радо прийняв та попросив шейхів організувати йому цей двобій проти чемпіона світу за версією IBF.

Цікаво, що Дюбуа вже має у своєму пасиві поразку від Усика. І якщо їх новий бій організують, то може отримати ще й друге фіаско у зустрічі із Олександром.