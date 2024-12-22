У Саудівській Аравії відбувся топовий вечір боксу за участю Олександра Усика. Поєдинок українця став хедлайнером вечора, в ньому наш боксер зійшовся із Тайсоном Ф'юрі.

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Згадав про синів

У підсумку Олександр здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Кожен з арбітрів встановив рахунок 116:112 на користь українця. Після бою Усик одразу дав флеш-коментар, згадавши про своїх синів.

Я переміг. Це важливий день для мене. Мої сини Кирило та Михайло також перемогли у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені, що я наступний. Я сказав "гаразд",

– передає слова Усика 24 Канал.

Нагадаємо, що Олександр є батьком чотирьох дітей. Окрім 11-річного Кирила та 9-річного Михайла, боксер також має доньок Єлизавету та Марію. Першій вже 14 років, тоді як друга народилась у 2024-му.

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Перемога Усика над Ф'юрі дозволила українцю зберегти чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC у надважкій вазі. Ще одну нагороду від IBF українець віддав переможцю бою Дюбуа – Джошуа і ним став Даніель.