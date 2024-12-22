Українець здобув перемогу за очками. Всі судді нарахували однаковий результат – 116:112.

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Чітка відповідь українського чемпіона

З цим публічно не погодився "Циганський король" і його промоутер Френк Воррен. Вони назвали такий рахунок "подарунком на Різдво" для українця та "божевіллям" відповідно.

Олександр Усик відреагував на такі заяви, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Він упевнений, що все було справедливо та засумнівався в гостроті зору представника Ф'юрі:

"Дядько Френк сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво – ок. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. Послухайте, Френк – божевільний чоловік. Це моя думка. Я переміг.

Зазначимо, що після бою на пресконференції Олександр Усик зізнався, чи збирається вішати рукавички на цвях. За його словами, він ще не сказав останнього слова в боксі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі залишив ринг після оголошення результату, демонструючи незгоду з рішенням суддів. Уже на шляху до роздягальні він сказав, що був упевнений у перемозі з різницею в щонайменше три раунди.