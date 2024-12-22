Ходило чимало чуток щодо майбутнього Усика після цієї битви. Багато експертів вважали, що він закінчить кар'єру, якщо переможе, адже вже не матиме мотивації.

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Що робитиме українець

Український боксер розповів, чи насправді він збирається вішати рукавички на цвях. За словами нашого чемпіона, його ще зарано відправляти на пенсію, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

У мене є неймовірна жага до перемог. Я планую й надалі боксувати, тренуватися, а також радувати себе, свою команду та своїх близьких,

– сказав Усик.

Зазначимо, що після оголошення результату бою Усик – Ф'юрі на ринзі з'явився Даніель Дюбуа. Британець заявив про бажання провести реванш з українським чемпіоном, на що отримав згоду.

Нагадаємо, що наразі "Динаміт" володіє чемпіонським поясом IBF. Тож потенційна друга очна битва між бійцями має всі шанси отримати статус бою за абсолют.