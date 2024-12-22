Олександр Усик провів свій другий бій проти Тайсона Ф'юрі. Як і у травні цього року, боксери зійшлись у Саудівській Аравії та влаштували поєдинок-реванш.

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Цього разу перемога також дісталась українцю. Усик протримався на ринзі всі 12 раундів та тріумфував одностайним рішенням суддів. Що ж стосується Ф'юрі, то він свою другу поспіль поразку сприйняв болісно.

Спочатку Тайсон відмовився коментувати підсумок бою в ринзі та швидко пішов у роздягальню. Проте на шляху до неї британець таки кинув кілька фраз журналістам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports Boxing.

Я думав, що випередив його мінімум на три раунди,

– заявив Тайсон.

Відео розлюченого Ф'юрі:

Нагадаємо, що Олександр є батьком чотирьох дітей. Окрім 11-річного Кирила та 9-річного Михайла, боксер також має доньок Єлизавету та Марію. Першій вже 14 років, тоді як друга народилась у 2024-му.

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Перемога Усика над Ф'юрі дозволила українцю зберегти чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC у надважкій вазі. Ще одну нагороду від IBF українець віддав переможцю бою Дюбуа – Джошуа і ним став Даніель.