Український боксер здобув у ньому перемогу одноголосим рішенням суддів. Всі рефері віддали йому перевагу з рахунком 116:112.

Читайте також Усик обурив глядачів релігійним меседжем: за таке в Саудівській Аравії відправляли у в'язницю

Тайсон не погоджується з результатом реваншу

Після завершення цієї битви "Циганський король" був обурений таким результатом. Він відмовився давати коментар у ринзі, а на шляху до роздягальні лише сказав, що був упевнений у своїй перемозі з різницею щонайменше у три раунди.

Згодом на пресконференції британець уже поводився більше виважено. Проте думку колишній чемпіон світу не змінив, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Дякую всім, хто прийшов підтримати. Ми рухаємося вперед, йдемо додому, йдемо в новий рік. Побачимо, що він принесе. Вважаю, що виграв обидва поєдинки. Я розумів, що маю нокаутувати Усика, аби віддали перемогу. Але це бокс, таке трапляється. Не сумніваюся, що я виграв цей бій, але плакати не будемо,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що позицію "Циганського короля" розділяє і його промоутер Френк Воррен. Він назвав такий результат "божевіллям", на що вже відповів Олександр Усик.

До слова. Свою думку щодо результату реваншу Усик – Ф'юрі також озвучив Едді Хірн. Промоутер Ентоні Джошуа заявив, що він нарахував нічию у своїх записках.

Нагадаємо, що ця поразка стала всього другою у професійній кар'єрі для Тайсона Ф'юрі. Першої він зазнав навесні в битві за абсолют проти того ж Олександра Усика роздільним рішенням суддів – 112:115, 114:113, 113:114.