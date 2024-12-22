Відомий промоутер Френк Воррен відреагував на перемогу Усика в реванші з Ф'юрі. Звитяга українського боксера здивувала засновника Queensberry Promotions, повідомляє 24 канал із посиланням на TNT Sports.

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Думка Воррена щодо реваншу

Френк Воррен не вірить, що Тайсон Ф'юрі виграв лише чотири раунди. Промоутер вважає, що це неможливо.

На його думку, "Циганський король" виграв поєдинок проти Олександра Усика. Він зазначив, що розчарований так, як і британський боксер, адже в перших в рядах вважали переможцем Ф'юрі.

Знаєте, це божевілля. Божевілля. Я не розумію. Я дуже, дуже розчарований цим. Але що є, те є. І подивимося що буде з Тайсоном в майбутньому,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг за одностайним рішенням суддів – 116:112. Також вперше в історії боксу на поєдинку був присутній суддя зі штучним інтелектом, який оцінював бій.