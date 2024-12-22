Олександр Усик захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі. Український боксер залишив за собою три головних пояси – WBO, WBC та WBA.
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Привітання для Усика
Колишній гравець збірної України, а нині президент УАФ Андрій Шевченко у своєму інстаграмі привітав Олександра Усика з перемогою над Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 канал.
З перемогою, чемпіоне. Пишаємося тобою. Слава Україні, –
– написав Шевченко у дописі.
Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за одноголосним рішенням суддів – 116:112. Український чемпіон після оголошення результатів поєдинку прийняв виклик від Даніеля Дюбуа.