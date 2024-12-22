Під час очікування оголошення результату від суддів уродженець Сімферополя одягнув футболку з написом: "Православ’я або смерть". Це викликало великий резонанс серед саудівців, деякі з яких почали освистувати бійця, повідомляє 24 Канал.

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Що не сподобалося вболівальникам

Усе через те, що така фраза ніби-то відкидає інші релігійні позиції. Оскільки в Саудівській Аравії панує іслам, така символіка може сприйматися як провокаційна й образлива.

Зазначимо, що носіння будь-якої атрибутики з подібними меседжами в цій країні можуть дуже серйозно каратися. Все через жорсткі правила, які зобов'язують суворо дотримуються релігійних норм.

Довідка. Раніше в Саудівській Аравії вже було чимало подібних випадків, які мали жахливі наслідки. Наприклад, місцевий блогер Раїф Бадаві був засуджений до 10 років ув’язнення та 1000 ударів батогом за образу ісламу.

Нагадаємо, що в реванші Олександр Усик здобув перемогу одноголосим рішенням суддів з однаковим рахунком 116:112. На щастя, жодних офіційних претензій йому ніхто не висловив.