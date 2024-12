Цієї ночі, проти 22 грудня. в Саудівській Аравії проходить грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події стане поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція грандіозного реваншу

Ефектний вихід Усика

Зустріч традиційно стартувала із ефектного виходу обох боксерів. Усик як зазвичай обрав ефектне вбрання синьо-жовтого кольору із тюрбаном на голові та з'явився на ринг Kingdom Arena під свою улюблену пісню "Браття" Василя Жадана.

Відео виходу Усика на ринг:

До слова британець з'явився на ринг в образі Санта-Клауса під саундтрек Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You". Нагадаємо, що це вже другий бій між Олександром та Тайсоном.

У травні українець здолав суперника роздільним рішенням суддів, а у 9 раунді навіть відправив Ф'юрі у нокдаун. Це дозволило Усику стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Він здобув пояси WBA, WBO, WBC та IBF, але тепер на боксерів чекає бій-реванш.