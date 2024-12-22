Цього разу українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів з однаковим рахунком 116:112. Британський промоутер Едді Хірн прокоментував цей поєдинок і зізнався, чи погоджується з вердиктом рефері.

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Хірн нарахував інший рахунок

Він заявив, що у нього вийшла нічия, повідомляє 24 Канал із посиланням на EverythingBoxing. Також промоутер оцінив роботу судді на основі штучного інтелекту:

"У мене вийшла нічия. Я дивлюся на реакцію, і більшість людей вважають, що Усик виграв бій. Треба позбутися судді на основі штучного інтелекту, він не працює.

Єдине, що я скажу – троє суддів виставили однакові оцінки, і мені подобається, коли так відбувається. Дуже багато близьких раундів, тому дуже складно було судити цей поєдинок".

Довідка. Штучний інтелект віддав перевагу Олександру Усику з рахунком 118:112. Утім, цей результат не враховувався при виборі переможця.

Зазначимо, що також своїми думками про реванш Усик – Ф'юрі поділився ексчемпіон світу Тоні Белью. Він віддав належне обом бійцям і вважає, що результат – справедливий.