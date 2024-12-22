Українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Цей результат прокоментував колишній чемпіон світу Тоні Белью, повідомляє 24 Канал із посиланням на пост британця у соцмережі X.

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Що сказав Белью про реванш Усик – Ф'юрі

Він заявив, що поєдинок знову був близький. Екссуперник Усика, зокрема, пояснив, що дозволило українцю знову здолати "Циганського короля".

"Чудовий останній раунд. Блискучий шаховий матч. Я побачив перемогу Усика, але ніхто не може скаржитися в будь-якому випадку. Це не пограбування. Обидва боксери билися від душі. Я просто відчуваю, що Усик зробив достатньо, він чинив тиск.

Занадто широко, але я все ж таки вважав, що він виграв. Розумію чому – це тиск і постійність його роботи, саме це забирає раунди. Тайсон Фʼюрі – воїн, який заслуговує на величезну повагу за те, що знову вийшов проти Усика", – сказав Белью.

Довідка. Усі судді віддали перевагу Олександру Усику з однаковим рахунком – 116:112.

Зазначимо, що після бою промоутер Тайсона Ф'юрі натякнув, що британця пограбували. Він назвав "божевіллям" результат поєдинку.