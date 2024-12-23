У ніч на 22 грудня Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, пише 24 канал з посиланням на Boxing King Media.

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Усик про переможця Ф'юрі – Джошуа

Український боксер вважає, що якщо бій відбудеться, то перемогу здобуде Ей-Джей.

Можливо, Ентоні Джошуа переможе. Можливо, за очками. Я не знаю,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що поразка від українця стала всього другою у професійній кар'єрі для Тайсона Ф'юрі. Першої він зазнав навесні в битві за абсолют проти того ж Олександра Усика роздільним рішенням суддів – 112:115, 114:113, 113:114.