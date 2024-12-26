Американець назвав потенційних суперників Олександра Усика. Спеціаліст також розповів про перевагу українця над іншими супертяжами, повідомляє 24 канал із посиланням YSM Sports Media.

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Баколе або Чжилей

Малік Скотт серед можливих суперників Олександра Усика відзначив Мартіна Баколе, який змусив українського чемпіона добряче попрацювати у тренувальному таборі.

Тренер Деонтея Вайлдера також пригадав Чжана Чжилея, з яким Усик у майбутньому може зустрітись у поєдинку. Американець також зазначив, що через свій великий розмір опоненти Олександра не можуть нічого вдіяти.

Вони виходять у ринг і бачать ритм і стиль, з якими раніше не стикалися. Більшість боксерів не готуються на всю дистанцію бою. Вони планують зробити так, щоб Усик втомився, тож вони не готові битися весь поєдинок. Однак Олександр готується до того,

– сказав Скотт.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одностайним рішенням суддів – 116:112. Український боксер вдало захистив чемпіонські пояси у запеклому протистоянні.

Зазначимо, що раніше Малік Скотт висловив захоплення українським чемпіоном та відзначив його особливість.