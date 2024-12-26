В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на YSM Sport Media.

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Як Розьє висловився про реванш

Тренер впевнений у перемозі Усика. На його думку, реванш вийшов менш захоплюючим, ніж перший поєдинок.

І я не знаю, що відбувається з Ф'юрі. Він був великим хлопцем. У сенсі він міг би протягом усього поєдинку спиратися на Усика і таким чином здобути перемогу. Не знаю, що він думав. Можливо, настав час для нього завершити кар'єру,

– сказав Андре Розьє.

Відзначимо, що після поразки у реванші "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.