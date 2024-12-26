В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на TNT Sports.

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Гідний вчинок від Ф'юрі

У мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, фанатки з України попросили британського боксера розписатися на прапорі України і той не відмовив. Зокрема Тайсон обійняв дівчат наостанок.

У коментарях українці подякували Ф'юрі за його жест.

Ф'юрі розписується на прапорі України: дивіться відео

Відзначимо, що після поразки у реванші "Циганський король" може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.