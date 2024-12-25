Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Олександру Усику над "Циганським королем" – 116:112. Після оголошення результатів у боксерській спільноті почали різнитись думки щодо бою.

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Фремптон про реванш

Ексчемпіон світу Карл Фремптон поділився думками щодо перемоги Олександра Усика та поєдинку в цілому. Він вважає, що Ф'юрі мав бути більш агресивним, повідомляє 24 канал з посиланням на The Independent.

Я був розчарований його розміром та вагою, з якою він вийшов на ринг. Це виглядало недолуго, якщо чесно. Думаю, що через те, що він був настільки важким, трохи передчасно видихнувся. Вважаю, що це було проблемою для нього,

– сказав Фремптон.

Ірландський боксер розповів, що знає, як важко тренується Тайсон Ф'юрі та проводить багато спарингів.

Але що він їсть? Скільки калорій він споживає? Послухайте, люди різні. Деякі мають гарну фігуру і легко набирають форму, деякі мають атлетичну статуру і таке інше, – додав Фремптон.

Колишній чемпіон світу здивований, що Тайсон Ф'юрі так виглядав у поєдинку з Олександром Усиком, якщо він тренувася двічі на день, багато бігав і проводив чимало спарингів.

Зазначимо, що нещодавно Френк Воррен, промоутер Ф'юрі, заговорив про завершення кар'єри свого підопічного. Засновник Queensberry Promotions заявив, що підтримає будь-яке рішення британця.