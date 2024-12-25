38-річний спортсмен планує провести реванш з "Циганським королем". Він вважає, що справу ще не завершено та має що довести самому собі, повідомляє 24 канал із посиланням на MMA Fighting.

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Нганну хоче побити Ф'юрі

Після поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі у Френсіса Нганну запитали, чи хотів би він побачити протистояння Ф'юрі – Джошуа. Однак він розповів, що має свої плани на "Циганського короля".

Зараз я хочу, щоб усі побачили бій Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну. Це все, що має для мене значення в боксі на сьогодні,

– сказав ексчемпіон UFC.

Нагадаємо, що перший бій між Ф'юрі та Нганну відбувся у 2023 році. Тоді "Циганський король" побував у нокдауні, але у підсумку здобув перемогу за роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що раніше промоутер Ф'юрі натякнув на можливе завершення кар'єри британця. Френк Воррен заявив, що підтримає будь-яке рішення Тайсона.