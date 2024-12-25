Нещодавно уродженець Зімбабве Дерек Чісора у своїх соцмережах хизувався подорожжю до Москви. До публікації в інстаграмі 40-річний боксер додав гімн ворожої країни, пише 24 Канал.

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Усик поспілкувався з шанувальником Росії

Британця зовсім не бентежить той факт, що вже третій рік Росія знищує Україну – батьківщину його друга Олександра Усика. Ба більше, після бою в Ер-Ріяді Чісора любо поспілкувався з українцем.

Відповідне відео опублікував ютуб-канал Boxing King Media.

Як ти, брате? Вітаю. Прекрасна робота. Коли прилетиш до Лондона, запрошу тебе повечеряти,

– сказав Чісора.

Будемо сподіватися, що при зустрічі Усик пояснить Чісорі, що поїздка до Росії це не найкраща ідея, яка могла прийти в голову британця.

Нагадаємо, що Чісора та Усик зустрічалися на боксерському рингу у жовтні 2020 року. 12-раундовий поєдинок завершився на користь українського боксера.

Після бою з Усиком Чісора встиг ще побоксувати з Тайсоном Ф'юрі, якому достроково поступився у 10-му раунді.