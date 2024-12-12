Дерек Чісора нещодавно здійснив візит у Москву. 40-річний супертяж не приховує прихильність до ворожої країни, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм боксера.

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Поїздка Чісори у Москву

Дерек Чісора опублікував ганебне відео у своєму інстаграмі. 40-річний британський боксер поділився кадрами із поїздки у Москву.

Окрім того, спортсмен додав до публікації гімн ворожої країни та зашкварний підпис.

Приємно повернутись,

– написав Чісора у дописі.

Дерек Чісора відвідав Москву / Скриншот зі сторіс боксера в інстаграмі

Цікаво, що Чісора товаришує з Олександром Усиком. У попередньому поєдинку проти Джо Джойса український чемпіон підтримував 40-річного британського боксера.

Зазначимо, що Дерек Чісора 8 лютого 2025 року проведе бій проти Отто Валінна зі Швеції. Для британського супертяжа цей поєдинок стане останнім в кар'єрі.