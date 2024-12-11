Оголошення Керолайн Дюбуа чемпіонкою світу відбулось на щорічному з'їзді в Гамбурзі. Сестра британського боксера отримала титул без бою 24 канал із посиланням на Worldboxingnews.

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Чому Дюбуа оголосили чемпіонкою світу без бою

Керолайн Дюбуа у серпні цього року перемогла Майру Монео за рішенням суддів. У результаті молодша сестра Даніеля Дюбуа отримала тимчасовий пояс чемпіонки за версію WBC.

Через те, що не вдалось домовитись про бій з Кетті Тейлор, тому пояс отримала Керолайн Дюбуа. Адже її суперниця обрала провести реванш з Амандою Серрано.

Cестра Даніеля Дюбуа прокоментувала отримання чемпіонського поясу за версією WBC у легкій вазі.

Для мене велика честь бути повною чемпіонкою світу за версією WBC, і президент WBC Маурісіо Сулейман особисто вручив мені пояс. Моєю мрією завжди було стати чемпіонкою світу, і це лише початок мого шляку,

– сказала Керолайн Дюбуа.

11 січня 23-річна боксерка у свій день народження проведе захист чемпіонського титулу у легкій вазі, а її опоненткою буде Джессіка Камара з Канади. Бій відбудеться у Шеффілді на "Canon Medical Arena."

Зазначимо, що Керолайн Дюбуа у 2018 році перемогла на юнацьких Олімпійських іграх. На Олімпіаді в Токіо сестра Даніеля Дюбуа стала срібною призеркою, програвши лише Келлі Харінгтон з Ірландії.