У Саудівській Аравії 21 грудня відбувся грандіозний вечір боксу. Хедлайнером події став бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Зустріч пройшла усі 12 раундів та завершилась перемогою українця.

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Тайсон прощається?

Всі три судді одностайно віддали українцю перемогу з рахунком 116:112. Друга поспіль поразка Тайсона породила чутки про його можливий відхід на пенсію.

Цю інформацію прокоментував промоутер британця Френк Воррен, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing News 24/7. Функціонер морально готовий, що його підопічний вже провів свій останній бій.

Якщо Тайсон хоче битися, він битиметься. Якщо не захоче, він все одно переможець. Вони з Джошуа точно розпродадуть всі місця. Особисто я хочу, щоб це сталося. Але тільки якщо Тайсон цього захоче. Цим хлопцям нічого доводити, у них видатні кар’єри. У них багато грошей в банку, вони фінансово забезпечені. Їм більше не потрібно битися. Якщо Ф’юрі хоче завершити кар’єру, то може це зробити. Я повністю його підтримаю. Він вже одного разу завершив кар’єру і повернувся через три місяці,

– зізнався Воррен.

Нагадаємо, що Тайсон програв Олександру вже вдруге. Перший бій між ними стався у травні цього року та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

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Через ту поразку "Циганський король" втратив чемпіонський пояс WBC та не зміг його повернути в бою-реванші. Зараз же активно ширяться чутки, що Ф'юрі хоче битися із Ентоні Джошуа, який також двічі програвав Усику та втратив свої пояси.

Відзначимо, що Тайсон виграв 34 поєдинки з 37-ми у своїй кар'єрі. Окрім двох поразок від Олександра, британець мав нічию в бою проти Деонтея Вайлдера. А ось серед жертв Ф'юрі є інший українець Володимир Кличко.