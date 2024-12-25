У ніч на 22 грудня Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів у реванші. Після цього з'явилися розмови про бій "Циганського короля" з Ентоні Джошуа, пише 24 канал з посиланням на boxing news 24/7.

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Чи відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Промоутер Ей-Джея зазначив, що, якщо Тайсон хоче битися, то він битиметься. Якщо ні, він все одно переможець.

Якщо він зустрінеться з Джошуа, вони продадуть всі місця на будь-якій арені.Особисто я хочу, щоб цей бій відбувся, але все залежить від рішення Тайсона. Якщо ні, то кого це хвилює? Цим хлопцям більше нічого доводити,

– сказав Воррен.

Також він додав, що в обох боксерів були визначні кар'єри. Вони блискуче представляли Велику Британію.

"Хлопці робили те, що їх просили і тепер у них купа грошей у банку. Вони фінансово забезпечені. Їм більше не треба битися", – розповів Френк Воррен.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа в останньому бою програв нокаутом Даніелю Дюбуа.