Тимчасовий чемпіон світу WBC у напівважкій вазі зазначив, що планує спочатку побити найкращих боксерів у своєму дивізіоні. Він підкреслив, що ще немає досвіду для бою з Усиком.

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Бенавідес про бій з Усиком

Девід Бенавідес розповів, що наразі він сфокусований на виступах у напівважкій вазі, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

Американський боксер не виключає можливості бою з Олександром Усиком в майбутньому. Він зазначив, що це може статись через 5-6 років, але підкреслив, що українцю тоді вже буде більше, ніж 40 років.

Я надзвичайно поважаю Усика. Він – найкращий боксер в історії. Якщо я матиму можливість розділити з ним ринг, я не відмовлюся, але це буде найважчий бій мого життя,

– сказав Бенавідес.

Нагадаємо, що в ніч на 22 грудня Олександр Усик одностайним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Після чого Даніель Дюбуа кинув виклик українському чемпіону.

Зазначимо, що наступний бій Девіда Бенавідеса заплановано на 1 лютого 2025 року проти Давіда Морреля.