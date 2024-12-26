Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не збирається зупинятися на досягнутому. 37-річний боксер планує вдруге стати абсолютним чемпіоном, пише 24 Канал.

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Усик має сили та бажання виступати

Своє захоплення українцем висловив Малік Скотт – тренер американського ексчемпіона Деонтея Вайлдера. Він заявив, що вперше бачить такого боксера.

"Усик – єдиний боксер, якого я знаю, який досяг неймовірних вершин і ще нічого не сказав про те, що він залишає спорт. Можливо, це українська особливість.

Чим більше успіхів досягають американські спортсмени, тим частіше вони говорять про закінчення кар'єри у спорті. Але коли питають Усика, то він каже, що має сили та бажання виступати", – сказав Скотт.

Американський тренер був сильно здивований, що Усик прийняв виклик Дюбуа.

Даніел Дюбуа вийшов до нього в ринг. Усик міг би сказати: "Я тебе перемагав і робив це достроково". Ні, він сказав: "Туркі, зроби нам цей поєдинок". Через те, як Олександр тримає дистанцію і наскільки сильно б'є, його буде дуже важко зупинити,

– заявив Скотт.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа володіє поясом IBF, який влітку звільнив Олександр Усик. Тож боксери у 2025 році можуть визначити абсолюта. В разі успіху українець стане триразовим абсолютним чемпіоном світу: один раз у крузервейті та двічі у хевівейті.