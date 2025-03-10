Російське керівництво на чолі з Владіміром Путіним завжди використовувало спорт у своїх корисливих цілях. Проте цього не розуміли в Міжнародному олімпійському комітеті, пише 24 Канал.

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Чому Баха в Росії називають нацистом

Завдяки сприянню президента МОК Томаса Баха Росія стала господаркою Зимових Олімпійських ігор-2014. Після проведення змагань стосунки спортивного функціонера з Путіним зіпсувалися.

В інтерв'ю RND Томас Бах поясним, що саме стало каменем спотикання у взаємодії Баха з кривавим диктатором.

"Ми дуже добре з ним попрацювали напередодні зимової Олімпіади в Сочі – так само як добре працювали з будь-яким урядом, будь-яким главою держави приймаючої країни.

Однак дуже скоро після Ігор у Сочі стало відомо про допінг у Росії, який спонсорувався державою, що серйозно зіпсувало стосунки. В результаті наших дій після вторгнення в Україну відносини з Росією тепер не тільки повністю заморожені, вони також перетворилися на повну протилежність. Відтоді мене в Росії називають нацистом", – розповів Бах.

Зазначимо, що попри заморожені стосунки президент Бах попіклувався, щоб представники країни-терористки взяли участь в Олімпійських іграх в Парижі-2024. Президент МОК наполіг на допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що 26 лютого 2025 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно прийняв відставку Томаса Баха. Остаточно він залишить посаду 23 червня. Ім'я нового очільника Комітету стане відомо 20 березня.