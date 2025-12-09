Три роки тому цивілізований світ застосував масштабні санкції проти російського спорту. Команди з країни-агресорки відсторонили від змагань, а атлетів також не допускали до багатьох турнірів, повідомляє 24 Канал.

Як послаблюють санкції проти Росії?

Але згодом Міжнародний олімпійський комітет почав послаблювати санкції. А із ними федерації також йшли на поступки терористам. Спочатку росіянам дали змогу виступати під нейтральним прапором.

Такий дозвіл діяв лише для індивідуальних атлетів, тоді як бан Росії в командних видах спорту залишався у силі. При цьому спортсмени мали проходити перевірку на "нейтральність" перед виступом на змаганнях.

Вони мали довести, що не були залучені у підтримці війни в Україні та не належать до військових структур Росії. Хоч ця система періодично допускала збої, але багатьох прихильників Путіна вона відсіяла.



Колишній голова МОК Томас Бах дружив із Володимиром Путіним / фото росЗМІ

Цим шляхом пішла більшість федерацій, дозволяючи росіянам змагатися в нейтральному статусі. Проте останнім часом дехто почав повністю знімати санкції з країни-терористки. Тепер деякі атлети з Росії мають змогу виступати під прапором своєї країни.

Паралімпіада

27 вересня на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Сеулі було прийняте рішення про пом'якшення санкцій проти росіян. Тепер паралімпійці з цієї країни матимуть змогу виступати під своїм прапором.

Цю пропозицію підтримав 91 делегат, тоді як 77 були проти. Цей дозвіл буде розповсюджуватися в тому числі на Паралімпійські ігри. Цікаво, що Міжнародний олімпійський комітет залишив у силі чинні обмеження через нейтральний статус.

Самбо

Самбісти доєднались до ганебного флешмобу повного зняття санкцій з Росії. Ще у жовтні міжнародна федерація цього виду спорту дозволила росіянам виступати під своїм прапором на юніорських змаганнях.

А вже у грудні організація поширила це правило вже для всіх вікових категорій. Мотив, звісно, вже відомий – "спорт внє політікі", а також так би мовити, рівні права для всіх.

"Керуючись фундаментальними принципами спорту, які стверджують його нейтральність, незалежність і свободу від політичного впливу, Міжнародна федерація самбо послідовно прагнула зберегти єдність світової спільноти в період складних міжнародних викликів. Наш незмінний обов’язок – захищати інтереси спорту та спортсменів, забезпечуючи чесність і безпеку змагань для всіх", – пише організація.

Керуючись принципом рівного ставлення до всіх національних федерацій, Виконком ухвалив рішення надати спортсменам з Росії та Білорусі право виступати під своїми національними прапорами та з виконанням національних гімнів. Це рішення відображає впевненість федерації у своїх етичних принципах,

– йдеться у заяві федерації.

Дзюдо

Міжнародна федерація дзюдо так само прийняла ганебне рішення щодо російських спортсменів. У федерації заявили про те, що вони "подолали значний політичний тиск" та зняли санкції з країн-агресорок.

При цьому в організації цинічно відзначили, що Росія є історично провідною державою у спорті. На їх думку, повернення її спортсменів збагатить світ дзюдо.

Футбол

Може здатися, що санкції проти Росії у футболі діють. Місцеві клуби не допущені до єврокубків, а збірна не має змоги брати участь у відборі на Євро або чемпіонат світу.

Проте Росія залишається членом УЄФА та ФІФА, а місцеві команди проводить матчі під їх егідою. До прикладу, збірна Росії відіграла вже 26 товариських матчів за останні три роки.



Збірна Росії продовжує грати спаринги / фото з інстаграму команди

І всі вони визнані ФІФА та УЄФА, адже країна отримує залікові бали у рейтинг. Звісно ж, на матчах команди демонструється прапор країни-окупантки та лунає її гімн.

Ба більше, ще менше санкції у футболі застосовано проти білорусів. Їх маже немає! Єдине обмеження – команда посібників Росії не може грати матчі вдома. Проте збірна бере участь у всіх турнірах УЄФА, під своїм прапором та гімном.