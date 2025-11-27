У Міжнародній федерації дзюдо (МФД) прокоментували своє рішення. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт IJF.

Чому росіянам повернули національний прапор?

У федерації заявили, що "подолали період значного політичного тиску". А рішенням дозволити росіянам виступати під власним прапором вони нібито "забезпечили єдність сім'ї дзюдо, а також рівність та безпеку усіх учасників змагань".

Після нещодавнього відновлення у правах білоруських спортсменів, ми вважаємо за доцільне дозволити росіянам виступати на загальних умовах.

– йдеться у заяві МФД.

В організації підкреслили, що "історично Росія є провідною державою у дзюдо". І тому вони очікують, що її повернення збагатить їхній вид спорту.

Як у ФДУ відреагували на рішення МФД?

Пресаташе НОК та Федерації дзюдо України Максим Чеберяка у коментарі 24 каналу прокоментував рішення МФД повернути росіянам національний прапор.

Він наголосив, що у ФДУ обурені цим рішенням, а також зазначив, що це було очікувано. Однак за різними чутками повернення прапору російським спортсменам мало відбутися після Нового року.

На жаль, наразі МФД випустила реліз, що допускає на змагання росіян під власним прапором, починаючи з турніру в Абу-Дабі, який стартує найближчими вихідними. Звісно, це грубе порушення рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, і фактично дзюдо стає першим видом спорту, що настільки грубо порушив рекомендації, продемонструвавши повну зневагу,

– сказав Чеберяка.

Пресаташе ФДУ додав, що влітку спортсмени з Білорусі були допущені до змагань під своїм прапором. Тому те, що росіяни виступатимуть зі своїми національними символами – це логічне продовження політики Міжнародної федерації дзюдо.

Що Україна буде робити, аби російських спортсменів відсторонили?

Чеберяка розповів, як діятиме ФДУ, щоб не допустити виступи росіян зі своїм прапором.

"Зі свого боку зараз готуємо відповідні звернення разом з Міністерством молоді та спорту, а також Національним олімпійським комітетом для того, аби не допустити втілення у життя цього рішення, а також захистити в першу чергу інтереси українських спортсменів", – висловився пресаташе ФДУ.

Також Чеберяка наголосив, що в Абу-Дабі збірна України не змагатиметься. Проте на початку грудня національна команда планувала виступати на турнірі у Японії.

"Наступний турнір Великого шолому відбудеться у Токіо, де мали наміри виступати українські спортсмени. Тому будемо приймати усі необхідні рішення, щоб в Японії росіяни не були представлені під своїми національними символами, що дозволить нашій команді взяти участь у змаганнях", – резюмував Чеберяка.

