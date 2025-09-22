Тепер 21-річна спортсменка виступатиме під прапором Об'єднаних Арабських Еміратів. Пресаташе НОК та Федерації дзюдо України Максим Чеберяка у коментарі 24 каналу розповів про зміну спортивного громадянства Єлизаветою Литвиненко.

Читайте також Мінус партнерка Білодід по збірній: які відомі українські спортсмени змінили громадянство

Чому Литвиненко вирішила виступати за ОАЕ?

Максим Чеберяка розповів, що Федерація дзюдо України знала про те, що Єлизавета Литвиненко вирішила представляти ОАЕ. Адже вже раніше дзюдоїстка озвучила бажання змінити спортивне громадянство.

Зі слів Максима Чеберяки, рішення Єлизавети Литвиненко спричинила зміна життєвих обставин. Українська дзюдоїстка разом зі своєю сім'єю вирішила проживати за кордоном.

Спортсменка звернулася до федерації, федерація звичайно зробила все можливе, щоб вона залишалася в Україні, але ми не можемо нікого змусити, чи утримувати силою, тому Єлизавета прийняла таке рішення,

– сказав Чеберяка.

Окрім того, Максим Чеберяка поділився думками про інші можливі фактори, які вплинули на рішення Єлизавети Литвиненко змінити спортивне громадянство.

"Я думаю, що у тому числі на це рішення вплинуло те, що команда не виступає на офіційних міжнародних стартах через те, що допустили до участі білорусів під своїм прапором. Наказ Міністерства молоді та спорту забороняє нам участь в таких змаганнях", – додав пресаташе ФДУ.

Максим Чеберяка розповів, що також був запит від Арабських Об'єднаних Еміратів щодо Єлизавети Литвиненко. Тому тепер українська дзюдоїстка готується до процесу зміни спортивного громадянства.

Хто з українських спортсменів змінив громадянство?