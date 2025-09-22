21-річна учасниця Олімпійських ігор-2024 продовжить свою кар'єру під прапором ОАЕ. Єлизавета Литвиненко вже встигла підтвердити зміну свого спортивного громадянства, передає 24 Канал із посиланням на Трибуну.

До теми Українська дзюдоїстка, яка була призеркою чемпіонату світу, змінила громадянство

Що сказала Литвиненко про зміну свого громадянства?

Призерка чемпіонату світу-2022 лаконічно відповіла на запитання журналістки.

Так, це правда,

– сказала дзюдоїстка.

Видання "Главком", яке першим повідомило про перехід Литвиненко, припустили, що підштовхнути Єлизавету до такої зміни прапора країни для змагань. Однією із причин міг стати бойкот міжнародних змагань, який оголосила збірна України. Все через допуск білорусів до міжнародних турнірів під своєю державною символікою.

Що відомо про Єлизавету Литвиненко?

21-річна чемпіонка Європи серед кадеток і юніорок, яка почала займатися дзюдо у місті Покров, Дніпропетровської області.

У 2022-му завоювала "бронзу" чемпіонату світу з дзюдо у Ташкенті (Узбекистан).

Переможниця та призерка різних міжнародних стартів.

Учасниця Олімпійських ігор-2024.

В одному з інтерв'ю Литвиненко скаржилась на неналежну підготовку до змагань через постійні обстріли України.

На жаль, Литвиненко поповнила список українських спортсменів, які виступають під прапорами інших країн. У цьому переліку присутні олімпійські чемпіони та призери Ігор, а сам список налічує більше одного десятка. Серед них є й срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун, який обрав для себе Хорватію.