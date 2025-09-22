21-летняя участница Олимпийских игр-2024 продолжит свою карьеру под флагом ОАЭ. Елизавета Литвиненко уже успела подтвердить смену своего спортивного гражданства, передает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

К теме Украинская дзюдоистка, которая была призером чемпионата мира, сменила гражданство

Что сказала Литвиненко о смене своего гражданства?

Призер чемпионата мира-2022 лаконично ответила на вопрос журналистки.

Да, это правда,

– сказала дзюдоистка.

Издание "Главком", которое первым сообщило о переходе Литвиненко, предположили, что подтолкнуло Елизавету к такой смене флага страны для соревнований. Одной из причин мог стать бойкот международных соревнований, который объявила сборная Украины. Все из-за допуска белорусов к международным турнирам под своей государственной символикой.

Что известно о Елизавете Литвиненко?

21-летняя чемпионка Европы среди кадеток и юниорок, которая начала заниматься дзюдо в городе Покров, Днепропетровской области.

В 2022-м завоевала "бронзу" чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан).

Победительница и призер различных международных стартов.

Участница Олимпийских игр-2024.

В одном из интервью Литвиненко жаловалась на ненадлежащую подготовку к соревнованиям из-за постоянных обстрелов Украины.

К сожалению, Литвиненко пополнила список украинских спортсменов, которые выступают под флагами других стран. В этом перечне присутствуют олимпийские чемпионы и призеры Игр, а сам список насчитывает более одного десятка. Среди них есть и серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун, который выбрал для себя Хорватию.