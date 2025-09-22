21-летняя участница Олимпийских игр-2024 продолжит свою карьеру под флагом ОАЭ. Елизавета Литвиненко уже успела подтвердить смену своего спортивного гражданства, передает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.
Что сказала Литвиненко о смене своего гражданства?
Призер чемпионата мира-2022 лаконично ответила на вопрос журналистки.
Да, это правда,
– сказала дзюдоистка.
Издание "Главком", которое первым сообщило о переходе Литвиненко, предположили, что подтолкнуло Елизавету к такой смене флага страны для соревнований. Одной из причин мог стать бойкот международных соревнований, который объявила сборная Украины. Все из-за допуска белорусов к международным турнирам под своей государственной символикой.
Что известно о Елизавете Литвиненко?
- 21-летняя чемпионка Европы среди кадеток и юниорок, которая начала заниматься дзюдо в городе Покров, Днепропетровской области.
- В 2022-м завоевала "бронзу" чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан).
- Победительница и призер различных международных стартов.
- Участница Олимпийских игр-2024.
- В одном из интервью Литвиненко жаловалась на ненадлежащую подготовку к соревнованиям из-за постоянных обстрелов Украины.
К сожалению, Литвиненко пополнила список украинских спортсменов, которые выступают под флагами других стран. В этом перечне присутствуют олимпийские чемпионы и призеры Игр, а сам список насчитывает более одного десятка. Среди них есть и серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун, который выбрал для себя Хорватию.