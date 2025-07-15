Президент НОК України Вадим Гутцайт різко висловився щодо рішення Іллі Ковтуна змінити громадянство та виступати за Хорватію. Він заявив, що Україна надала гімнасту усе необхідне, пише 24 Канал з посиланням на Спорт24.

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Що сказав Гутцайт про рішення Ковтуна?

Він зазначив, що гімнаст разом з тренерами ухвалили це рішення ще у 2024-му році після Олімпіади.

Ми зустрічалися і пропонували і гроші, і нормальні умови для підготовки. Все марно. Вже з преси дізнався, що він отримав хорватський паспорт. Які тут можуть бути питання, якщо він сам не хоче бути українцем. І це під час війни, коли наші хлопці і дівчата гинуть й боронять країну, а хтось підняв спочатку прапор України, отримав всі гроші від України, всі звання від України, а потім вирішив, що він буде виступати за Хорватію,

– сказав Вадим Гутцайт.

Він також додав, що якщо для гімнаста Хорватія більш цінна, ніж Україна, то для нього це дуже гидко.

Нагадаємо, що після зміни громадянства Ілля Ковтун має відсидіти карантин.