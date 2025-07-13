Перехід Іллі Ковтуна під прапора Хорватії передбачає тимчасове відсторонення спортсмена від змагань. Колишньому українцю доведеться відсидіти рік карантину, пише 24 Канал з посиланням на Хорватську федерацію спортивної гімнастики.

Читайте також Не тільки Ковтун: які відомі українські спортсмени змінили громадянство

Коли Ковтун дебютує за збірну Хорватії?

Хорватська федерація повідомила, що відсторонення від міжнародних змагань для Ковтуна триватиме до 10 липня 2026 року. Таким чином, спортсмен отримає можливість дебютувати за збірну Хорватії на чемпіонаті Європи, який відбудеться у Загребі у серпні 2026 року. Ця континентальна першість буде домашньою для хорватів, а тому Ковтун виступатиме перед своїми новими вболівальниками.

У жовтні 2026 року також відбудеться чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. У Хорватії розраховують, що Ілля здобуде для їхньої збірної найвищі нагороди на цих змаганнях.

Ковтуну доведеться пропустити етапи Кубка світу та частину змагань Кубка світового виклику, які проходитимуть у перше півріччя 2026 року.

Головне про зміну громадянства Ковтуна