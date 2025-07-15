Президент НОК Украины Вадим Гутцайт резко высказался относительно решения Ильи Ковтуна сменить гражданство и выступать за Хорватию. Он заявил, что Украина предоставила гимнасту все необходимое, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт24.

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Что сказал Гутцайт о решении Ковтуна?

Он отметил, что гимнаст вместе с тренерами приняли это решение еще в 2024-м году после Олимпиады.

Мы встречались и предлагали и деньги, и нормальные условия для подготовки. Все бесполезно. Уже из прессы узнал, что он получил хорватский паспорт. Какие здесь могут быть вопросы, если он сам не хочет быть украинцем. И это во время войны, когда наши ребята гибнут и защищают страну, а кто-то поднял сначала флаг Украины, получил все деньги от Украины, все звания от Украины, а потом решил, что он будет выступать за Хорватию,

– сказал Вадим Гутцайт.

Он также добавил, что если для гимнаста Хорватия более ценна, чем Украина, то для него это очень противно.

Напомним, что после смены гражданства Илья Ковтун должен отсидеть карантин.