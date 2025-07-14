В начале декабря 2024 года появилась информация, что Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева хотят сменить гражданство. 24 Канал рассказывает о спортивных достижениях гимнаста, патриотические татуировки и смену гражданства.

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Какие спортивные достижения в карьере Ковтуна?

Один из экс-производственных гимнастов сборной Украины родился 10 августа 2003 года в Черкассах. В почти 4-летнем возрасте родители отдали Илью на гимнастику. Первые свои шаги в этом виде спорта Ковтун делал под руководством Ирины Надюк в Черкасской областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия".

С тех пор Ковтун начал свой успешный путь в спортивной гимнастике. Илья успешно выступал, как на юношеском, так и уже на взрослом уровне. В 2019 году Илья завоевал аж 5 наград на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Гимнаст является 6-кратным чемпионом Европы и серебряным призером среди юниоров, а также является двукратным призером Юниорского чемпионата мира и взрослого ЧМ.



Илья Ковтун / Фото Getty Images

Илья Ковтун – четырехкратный победитель и призер чемпионата Европы. Однако его самым большим спортивным достижением в карьере остается "серебро" Олимпиады-2024, которое завоевал во французском Париже. Уроженец Черкасс стал автором первой и единственной награды Украины на Играх-2024 по спортивной гимнастике.

До этого Ковтун дважды остановился в шаге от бронзовой олимпийской медали в многоборье и вольных упражнениях в столице Франции. Тогда еще украинский гимнаст открывал финал на параллельных брусьях и получил за свое выступление 8.5 балла, получив в итоге 15.500 балла.

Опередить Илью удалось только китайцу Цзиньюаню (16.200 балла).



"Серебро" Ковтуна на Олимпиаде-2024 / Фото Getty Images

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Ковтуном бы дальше восхищались земляки, а юные гимнасты брали пример, если бы Илья не решил выступать за другую страну. В начале декабря прошлого года появилась шокирующая информация о возможной смене спортивного гражданства серебряного призера Игр-2024 и его тренера. Вроде бы оба хотят продолжить работать под флагом Хорватии.

Была информация, что финальное решение спортсмен и его наставница примут до конца 2024-го года. После чего Ирина Горбачева подтвердила данную информацию.

Тренер Ковтуна отреагировала на слова главного редактора Трибуны Олега Щербакова, который в фейсбуке назвал спортивную гимнастику "больной", а такой переход во время войны "большой ошибкой, которую никто не простит".

Если гимнастика спортивная "больная", то ее необходимо или лечить, или изолировать... Измена это все круги ада, которые мы проходили и проходим... Спасибо, что обратили на нас внимание, когда уже есть "серебро" ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало кому и что кто будет прощать...., как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся!!!

– написала тренер гимнаста.

Стелла Захарова резко прокомментировала такое решение гимнастки и его тренера. В своем комментарии она обвинила Горбачеву.

Интересно. Ирина Горбачева ранее была в номинации "Тренер года" от European Gymnastics.



Илья Ковтун с тренером / Фото Getty Images

Только в середине апреля гимнаст впервые прокомментировал свою смену спортивного гражданства. Ковтун рассказывал, что процесс смены гражданства уже запущен и объяснил, почему решил прекратить свои выступления за Украину. По его словам, на это было несколько причин.

Вы знаете, как снег спускается с горы – сначала это маленький снежок, а потом он становится больше. Так и у меня произошло за эти три года. Не только война в Украине повлияла на мое решение. Было много ситуаций, из-за которых я решил сменить гражданство.

Он заявил, что чувствует моральный долг перед людьми в Осиеке, которые его приняли.

"Я фактически жил у них, спал, тренировался и питался в "Соколе". Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине. У меня есть девушка из Осиека. Мне нравится Осиек, потому что я сам приехал из города подобного размера. В этом городе есть все: спортзал, все как-то под рукой", – добавил Илья.

Также следует добавить, что почти вся семья спортсмена живет за границей.

11 июля 2025 года стало известно, что Ковтун официально сменил гражданство. Отныне Илья будет выступать за сборную Хорватии. На сайте Международной федерации гимнастики появились фамилии гимнастов, которые изменили гражданство. Среди этой тройки была и фамилия Ковтуна.



Ковтун сменил гражданство / Скриншот с сайта Международной федерации гимнастики

Однако сразу Ковтун не сможет выступать на соревнованиях под новым флагом. Илье придется отсидеться на "карантине" из-за отказа от украинского гражданства.

После чего хорватская федерация гимнастики сообщила, что отстранение их нового представителя от международных соревнований продлится до 10 июля 2026 года. Это позволит Илье дебютировать на родном чемпионате Европы, который состоится в августе следующего года в Загребе.

Украинские татуировки Ковтуна и что сказал Беленюк?

На фоне серебряного призера Олимпийских игр-2024 есть немалое количество тату, которые будут напоминать ему о стране, где он родился. На руках Ильи есть монумент "Родина-Мать", слово "Воля" в виде трезубца, ниже локтя надпись "Home" (с английского – дом) с картой Украины, подсолнух, который символизирует родную страну.

Также на теле Ковтуна набита цитата Тараса Григорьевича Шевченко из поэмы "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Украинские татуировки Ковтуна / Фото из инстаграма, Getty Images

Ранее олимпийский чемпион по борьбе и депутат Жан Беленюк раскритиковал решение гимнаста, посоветовав ему делать новые тату, символизирующие Хорватию.

А так... что могу сказать, время Илье делать новые тату, теперь уже с символикой Осиека,

– писал Жан Беленюк.

Сейчас Ковтун на "карантине" будет поддерживать свою физическую форму, совершенствовать свои выступления и ждать возвращения к международным соревнованиям. Интересно, будет ли карьера Ильи Ковтуна такой же победной и успешной под хорватским флагом?